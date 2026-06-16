Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс поделился мнением об игре против нападающего Египта Мохамеда Салаха в матче первого тура группового этапа ЧМ-2026. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Юри Тилеманс globallookpress.com

По словам хавбека, бельгийская команда уже имела опыт противостояния с египетской сборной и понимала, какую угрозу способен создавать один из лидеров соперника. Главной задачей было ограничить влияние Салаха и не позволить ему получать мяч на свободном пространстве.

«Бельгия старалась мешать Египту убегать в быстрые контратаки. В некоторых эпизодах им всё же удавалось это делать. Мы знаем, что можем сыграть лучше», — сказал Тилеманс Yahoo Sports.