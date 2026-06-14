Хавбек сборной Португалии Витинья оценил шансы команды добиться успеха на ЧМ-2026.

«Мы знаем, что у нас сборная высокого уровня, с большим количеством талантливых игроков, которые выступают за лучшие клубы мира. Поэтому я бы даже сказал, что у нас никогда ещё не было такой сборной. Но на бумаге это ничего не значит. Я бы сказал, что мы — претенденты, у нас очень сильная сборная, но не фавориты; я бы не стал использовать такие слова. Об этом нужно помнить. У нас большой потенциал, и его нужно реализовать.

Мы знаем, что залог успеха — быть скромными, двигаться от матча к матчу, думать о том, что ждёт нас в ближайшем будущем, а не заглядывать слишком далеко вперёд. Талант у нас есть. Нам нужно проявить большую самоотдачу и приверженность делу. Это идеальные составляющие для того, чтобы добиться хорошего результата. Именно это мы и будем стараться сделать. Мы спокойно воспринимаем ту позицию, которую нам приписывают, но она ничего не будет значить, если мы не сделаем на поле то, что должны. Мы сделаем всё, чтобы всё сложилось удачно.

Будет ли победа на чемпионате мира более особенной, чем победа в Лиге чемпионов? Это другое, но, безусловно, очень особенное — выиграть важнейший трофей со сборной, а затем — Лигу наций», — цитирует игрока A Bola.

Португальцы на мундиале попали в один квартет с Колумбией, Узбекистаном и ДР Конго.