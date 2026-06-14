Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне высоко оценил прогресс своего партнёра по национальной команде Жереми Доку.

Кевин де Брёйне globallookpress.com

По его словам, вингер «Манчестер Сити» заметно прибавил в эффективности и стал более зрелым игроком в атакующих действиях. Де Брёйне подчеркнул, что Доку по-прежнему представляет серьёзную угрозу для соперников благодаря своей скорости и технике, однако теперь действует более осмысленно и рационально.

Он отметил, что Жереми регулярно способен обыгрывать оппонентов один в один, создавая постоянное давление на оборону соперника и открывая пространство для партнёров. При этом его решения на поле стали более взвешенными, что положительно влияет на игру команды.

«Доку играет гораздо лучше. Он набрал отличную форму и, надеюсь, принесёт огромную пользу сборной», — приводит слова де Брёйне пресс-служба ФИФА.