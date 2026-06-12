Португальский агент Паулу Барбоза высказался о перспективах сборной Порутугалии на ЧМ-2026.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Думаю, от Португалии самые большие надежды на этом чемпионате мира. У нас есть хорошие молодые игроки. Есть поколение, которое уже демонстрировало хороший результат. Но у нас тоже есть проблемы. Очень много футболистов нашей сборной очень много играли матчей в минувшем сезоне. Может быть, это будет сказываться. Есть ребята, которые отдыхали не больше трех‑четырех дней. И это основные игроки. Может, это не сразу скажется, но затем вполне может. А у соперников по группе хорошие команды. У Узбекистана и Колумбии хорошие команды, а про ДР Конго мне неизвестно, но африканцы обычно очень достойно оснащены технически и много работают. Просто не будет.

Роналду в запас? Я тоже так считаю. В нашей команде гораздо больше решенных вопросов, когда нет Роналду. Иначе придется подстраиваться под Криштиану. А он сейчас не в состоянии играть 90 минут никак. Он может быть очень полезным, но если он будет играть последние 30–40 минут, а не весь матч. Думаю, Мартинес это понимает.

Конечно, Роналду хочет играть, так как у него есть свои цели — добиться рекордов. Но это может обойтись очень дорого. Поэтому главный тренер должен понимать, что в команде есть молодые ребята, которые могут играть большую роль в команде. И у команды есть множество вариантов, как решать задачи. И это лучше, чем просто зависеть от 41‑летнего игрока. При всем к нему уважении. Мы понимаем, что он не может играть все 90 минут. Это понятно и по последним товарищеским матчам. Стало понятно, что если Португалии не будет играть иначе, кроме как через Роналду, команду могут ждать большие проблемы и разочарования», — приводит слова Барбозы «Матч ТВ».

На групповой стадии ЧМ-2026 португальцы сыграют против Колумбии, Узбекистана и ДР Конго.