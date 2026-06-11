Чемпион СССР по футболу Евгений Ловчев высказался о предстоящем ЧМ-2026.

Евгений Ловчев globallookpress.com

«Я сам принимал участие в чемпионате мира, причем в 1970 году турнир проходил в Мексике, как и сейчас. Я буду смотреть абсолютно все игры мундиаля. Понятно, что есть замечательные испанцы с Ямалем, но думаю, что чемпионом, скорее всего, станет кто‑то из латиноамериканцев. И я ставлю на Бразилию.

Практика показывает, что чемпионами в Южной и Северной Америке становятся сборные латиноамериканские. В 1970 году Пеле привел бразильцев к титулу в Мексике. В 1994 году "селесао" выиграла мундиаль в США. Думаю, на этот раз будет то же самое. А болеть я буду за футбол. В последнее время разонравился он, когда футболисты тянут время, подолгу лежат на газоне. Индивидуальностей, кроме Месси и Ямаля, мало. Если не бразильцы, то тогда Месси во второй раз станет чемпионом», — цитирует Ловчева Metro.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.