Бывший полузащитник «Реала» Луиш Фигу оценил игру футболиста команды Джуда Беллингема.

Напомним, что «сливочные» уступили «Баварии» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Полузащитник «Реала» Орельен Чуамени получил желтую карточку и пропустит ответную встречу.

«Это серьезная потеря. Чуамени — важный игрок команды, но я думаю, что у "Реала" есть варианты, чтобы его заменить.

Может ли это быть Беллингем? Да, я так думаю. В первом матче на "Бернабеу" он очень хорошо вышел со скамейки запасных и показал, что у него достаточно качеств, чтобы стать решающим фактором и переломить ситуацию. На мой взгляд, Беллингем должен играть всегда, это логично», — сказал Фигу As.

Ответная игра между «Баварией» и «Реалом» состоится 15-го апреля в 22:00 мск.