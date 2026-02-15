Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси высказался о будущем полузащитника «Ливерпуля» Доминика Собослаи.

Доминик Собослаи globallookpress.com

«У него всегда была одна мечта: поиграть за "Реал" Мадрид. У меня очень близкие отношения с Домиником с тех пор, как он начал играть в футбол, и "Реал" всегда был его мечтой.

Я не знаю, сделает ли он этот шаг, потому что решение зависит как от него, так и от клуба. Я не исключаю, что он останется в "Ливерпуле" и продлит контракт, тем более его там ценят. Он очень важный для "Ливерпуля" игрок, а "Ливерпуль" — один из крупнейших клубов мира», — приводит слова Росси Marca.

В текущем сезоне Собослаи провел 24 матча в АПЛ, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.