Наставник миланского «Интера» Кристиан Киву подвел итоги матча Серии А с «Ювентусом» (3:2).

Кристиан Киву globallookpress.com

«Мы были скованы в наших действиях и в том, что хотели предложить, и мы страдали. Мы не выигрывали прямых столкновений два года, и игроки это чувствовали. Но благодаря характеру и тому, что было необходимо, нам удалось выиграть.

Я принимаю победу, характер и желание всегда наносить урон команде, которая ставит всех в трудное положение своей ротацией и своими качествами, как индивидуальными, так и командными. Они топ-команда и заслуживают комплиментов.

В последние минуты при счете 2:1 мы должны были действовать лучше. Возможно, страх не выиграть повлиял на нас. Но в конце концов характер команды проявился, и мы добились победы благодаря отличному голу Зелиньски.

Я напомнил игрокам, что мы выиграли важный матч в Дортмунде, но сегодня мы ощущали нехватку побед над большой командой. "Ювентус" заслуживает похвалы. Они создавали нам проблемы. Они в хорошей форме, и даже вдесятером они сравняли счет и оказали на нас давление», — цитирует Киву Sky Sport.

«Интер» идет первым в таблице Серии А. Клуб набрал 61 очко в 25 встречах.