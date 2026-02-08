Наставник «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, чего он ждет от встречи 25-го тура Премьер-лиги против «Манчестер Сити».

Арне Слот globallookpress.com

«Исходя из собственного опыта, могу с уверенностью сказать, что эта игра на протяжении многих лет привлекает внимание футбольных болельщиков со всего мира. Когда я был в Голландии, это всегда был матч, за которым все следили из-за высокого уровня футбола и соперничества между двумя командами, боровшимися за лидерство в Премьер-лиге. Для меня большая честь быть причастным к этому, и, трижды встречавшись с "Сити" после перехода в "Ливерпуль", я ещё лучше понимаю уровень игры и предъявляемые требования. Проще говоря, никто не должен сомневаться в том, какого уровня нужно достичь, чтобы выиграть подобный матч, особенно когда соперником является Хосеп Гвардиола.

На этом уровне нет места компромиссам и полумерам. Нужно выкладываться на полную с первой до последней минуты, и нужно быть готовым к трудностям, потому что при Хосепе "Сити" всегда был командой, которая проверяла тебя на прочность. Мы должны быть готовы к этому как на поле, так и за его пределами. Мы также понимаем, что несём ответственность перед нашими болельщиками и должны сделать всё возможное, чтобы оправдать их ожидания. Это одна из причин, почему я был гораздо счастливее после наших последних двух домашних матчей, поскольку стало ясно, что улучшились не только результаты, но и игра команды.

Именно к этому мы стремимся. В такой конкурентной и напряжённой лиге это непросто, но это наша цель, и мы работаем над её достижением ежедневно. Именно здесь я должен отдать должное игрокам, потому что они привносят этот настрой в каждую тренировку и каждую игру», — цитирует Слота сайт мерсисайдцев.

Игра между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» начнется 8 февраля в 19:30 (мск).