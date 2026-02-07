В матче 25-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом». Встреча команд состоится 7 февраля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало игры в 15:30 мск.

После серии из трех побед «манкунианцы» поднялись на 4-е место. Чтобы там удержаться, им сегодня нужно побеждать. Для этого у команды Майкла Каррика есть все шансы, если учитывать, что за 3 игры под его руководством «красные дьяволы» забили 8 мячей.

МЮ — одна из немногих команд, которая может похвастаться длительной беспроигрышной серией в АПЛ, которая насчитывает 7 поединков. Однако несмотря на кризисную ситуацию «Тоттенхэма», недооценивать его не стоит. Команда Томаса Франка не проигрывает уже 4 поединка, а большую часть очков в АПЛ она набрала именно в гостях.

В прошлый раз МЮ и «Тоттенхэм» разошлись ничьей 2:2. За последние 5 очных матчей хозяева ни разу не обыграли «шпор».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.

Котировки букмекеров: 1.66 на победу «Ман Юнайтед», 4.30 на ничью, 4.70 на победу «Тоттенхэма».

Прогноз ИИ: «Манчестер Юнайтед» победит со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.