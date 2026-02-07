В матче 25-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом». Встреча команд состоится 7 февраля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало игры в 15:30 мск.
После серии из трех побед «манкунианцы» поднялись на 4-е место. Чтобы там удержаться, им сегодня нужно побеждать. Для этого у команды Майкла Каррика есть все шансы, если учитывать, что за 3 игры под его руководством «красные дьяволы» забили 8 мячей.
МЮ — одна из немногих команд, которая может похвастаться длительной беспроигрышной серией в АПЛ, которая насчитывает 7 поединков. Однако несмотря на кризисную ситуацию «Тоттенхэма», недооценивать его не стоит. Команда Томаса Франка не проигрывает уже 4 поединка, а большую часть очков в АПЛ она набрала именно в гостях.
В прошлый раз МЮ и «Тоттенхэм» разошлись ничьей 2:2. За последние 5 очных матчей хозяева ни разу не обыграли «шпор».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
Эксперты подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.
- Котировки букмекеров: 1.66 на победу «Ман Юнайтед», 4.30 на ничью, 4.70 на победу «Тоттенхэма».
- Прогноз ИИ: «Манчестер Юнайтед» победит со счетом 1:0.
Трансляция матча
