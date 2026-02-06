Главный тренер английского «Тоттенхэма» Томас Франк поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.

Томас Франк globallookpress.com

«Каррик? Я думаю, он отлично начал. Кажется, у команды немного прибавилось энергии. Думаю, некоторые игроки находятся в хорошей форме.

Мы знаем, какие угрозы они представляли раньше, как Брайан Мбемо, Амад Диалло, Кунья и Бруну Фернандеш, он заставляет эту команду работать. Он делал это последние, не знаю, четыре или пять лет. Это было невероятно. Это угроза, это вызов, но мы с нетерпением ждём этого», — приводит слова Франка официальный сайт клуба.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» состоится в субботу, 7 февраля. Начало игры запланировано на 15:30 мск.