В чемпионате Саудовской Аравии отреагировали на критику Криштиану Роналду в адрес перехода Карима Бензема из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль».

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Саудовская профессиональная лига построена на простом принципе: каждый клуб действует независимо по одним и тем же правилам. У клубов есть свои советы директоров. Криштиану с момента своего перехода в "Аль-Наср" полностью посвятил себя работе и сыграл важную роль в развитии и продвижении амбиций клуба. Как и любой высококлассный спортсмен, он хочет побеждать. Но ни один человек, каким бы значимым он ни был, не может принимать решения за пределами своего клуба», — говорится в заявлении лиги.

Ранее стало известно, что 41-летний португальский футболист пропустил матч «Аль-Насра» против «Аль-Рияда» в 20-м туре чемпионата Саудовской Аравии из-за недовольства управлением некоторыми клубами лиги со стороны Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF).