Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити» в 25-м туре АПЛ.

Арне Слот globallookpress.com

«Я помню игру, которую мы провели на выезде, в первом тайме нас в основном полностью переигрывали. Это еще один момент, чтобы увидеть, на каком этапе мы находимся в развитии этой команды. Тем не менее мы понимаем важность результата в воскресенье, но это касается всех команд, выступающих в Премьер-лиге.

Это заключительная фаза сезона, поэтому результаты имеют все большее значение. Отличная команда, которая смогла победить тех, кого мы обыграли на выходных даже не основным составом — это говорит о том, какой силой по-прежнему является и всегда будет "Ман Сити".

Развитие команды, то, как мы можем играть на нашем стадионе перед нашими болельщиками, — это тоже очень полезно. Мы показали — может быть, за исключением первого тайма и первого тайма против "Пэлас", — что мы способны конкурировать с любой командой, против которой играем.

К сожалению, нам не удалось показать стабильные результаты, но мы показали, что способны конкурировать. На этот раз мы хотим показать себя с другой стороны», — приводит слова Слота Sky Sports.

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится уже 8 февраля и начнется в 19:30 мск.