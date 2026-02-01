«Манчестер Юнайтед» вёл в два мяча, контролировал темп, а затем за несколько минут едва не отдал игру. Пенальти Рауля Хименеса, пушечный удар Кевина в компенсированное время — и ощущение, что ничья уже лежит у «Фулхэма» в кармане. Но в последней атаке Беньямин Шешко снова поджёг трибуны, оформив команде место в топ-4. Для команды Майкла Каррика это третья победа подряд и ещё одно подтверждение, что после увольнения Рубена Аморима в клубе дышится легче.

Результат матча Манчестер Юнайтед Манчестер 3:2 Фулхэм Лондон 1:0 Каземиро 19' 2:0 Матеус Кунья 56' 2:1 Рауль Хименес 85' пен. 2:2 Кевин 90+1' 3:2 Беньямин Шешко 90+4' Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Диогу Далот ( Нуссайр Мазрауи 86' ), Гарри Магуайр, Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Каземиро ( Мануэль Угарте 75' ), Кобби Майну, Бруну Фернандеш, Амад Диалло, Матеус Кунья ( Беньямин Шешко 74' ), Брайан Мбемо ( Лени Йоро 90' ) Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон ( Кевин 71' ), Хорхе Куэнка ( Кэлвин Бейсси 86' ), Йоаким Андерсен, Тимоти Кастань, Самуэль Чуквезе ( Томас Кейрни 79' ), Эмиль Смит-Роу ( Райан Сесеньон 71' ), Гарри Уилсон, Сандер Берге, Рауль Хименес, Алекс Айуоби Жёлтые карточки: Каземиро 64', Гарри Магуайр 83' — Йоаким Андерсен 42'

Статистика матча 6 Удары в створ 6 4 Удары мимо 3 42 Владение мячом 58 3 Угловые удары 7 1 Офсайды 2 6 Фолы 9

История матча началась задолго до его начала, на улице. Перед игрой прошла акция фанатской группы против владельцев, и «Олд Траффорд» снова напомнил, что у клуба сейчас две реальности — футбольная и управленческая. На поле же «Юнайтед» выглядел свежее и увереннее с первых минут. Амад Диалло заставил Бернда Лено поработать ранним ударом, хозяева двигали мяч легко, без привычной суеты, а Кобби Майну временами находил зоны между линиями, которые ещё недавно выглядели сверхзадачей для «Юнайтед».

Ключевой эпизод первого тайма случился после судейской головоломки. Джон Брукс сначала указал на точку после падения Матеуса Куньи, но ВАР отменил пенальти, в момент подката Хорхе Куэнка сыграл в мяч. Однако видео показало другое нарушение — фол на Кунье до входа в штрафную, поэтому решение превратилось во «всего лишь» опасный стандарт. И именно с него подал Бруну Фернандеш, а Каземиро сделал отличный рывок на дальнюю и замкнул головой. Марку Силве оставалось только спорить и злиться — и он быстро получил предупреждение.

Гол Каземиро в ворота «Фулхэма» globallookpress.com

Качели, ВАР и позднее включение «Фулхэма»

После перерыва игра перевернулась, но произошло это не сразу со свистком арбитра, а постепенно. «Фулхэм» прибавил в интенсивности, стал чаще доставлять мяч на фланги, а «Юнайтед» начал терять ту ясность, которая была до паузы. При этом хозяева в самом начале второго тайма успели забить. Каземиро вырезал передачу в разрез, Кунья ускорился в коридор за спины и мощно пробил с правой ноги в ближнюю девятку.

Матеус Кунья globallookpress.com

Но «Фулхэм» не разавился. Наоборот, именно после 0:2 гости стали выглядеть убедительнее — особенно в темпе и в принятии решений на мяче. Был момент с голом Куэнки, который отменил ВАР из-за офсайда в развитии атаки. Решение выглядело тонким и спорным, и оно ещё сильнее подогрело раздражение Силвы.

Каррик попытался стабилизировать игру заменами, а один из символов этого решения — уход Каземиро ближе к концовке. Здесь проявилась главная проблема «Юнайтед» на дистанции: пока бразилец на поле, он одновременно цементирует центр и даёт команде вертикаль пасом; когда его нет, сопернику легче разгонять атаки и находить пространство перед линией обороны. «Фулхэм» почувствовал это быстро — и стал подниматься всё выше.

Пенальти, который вернул интригу, выглядел следствием гостевого давления. Гарри Магуайр срубил Рауля Хименеса, а сам мексиканец с паузой отправил мяч в левую девятку. Почти сразу после этого «Олд Траффорд» уже не праздновал, а ждал свистка арбитра. «Юнайтед» начал прижиматься, ошибаться в простых ситуациях, а у гостей одна за другой получались атаки.

Рауль Хименес globallookpress.com

И когда в компенсированное время Кевин закрутил мяч в дальюю девятку, стадион вспомнил, что кризис «Юнайтед» ещё далёк от завершения. Этот удар выглядел идеальным финалом камбэка — выход со скамейки, классная стенка с фланга и мощнейший удар. Но оказалось, что это была предпоследняя запись в протоколе матча.

Кевин globallookpress.com

Шешко поставил точку и закрепил эффект Каррика

Последние минуты стали маленьким спектаклем про то, как решают замены и как выглядит уверенность форварда, который выходит «на один шанс». После гола Кевина «Фулхэм» ещё не успел сжаться в штрафной, а «Юнайтед» впервые за долгий отрезок сыграл максимально просто. Фернандеш нашёл пространство справа, прострелил низом, а Шешко в штрафной сделал всё остальное сам. Приём, разворот, удар в верхний угол — и момент, который Беньямин запомнит надолго.

Беньямин Шешко празднует гол globallookpress.com

Победа получилась шумной и противоречивой. «Юнайтед» действительно выглядел лучше в первом тайме и заслужил преимущество, но «Фулхэм» во втором тайме был в одной атаке от того, чтобы в очередной раз отобрать очки у «МЮ» на выезде.

Разница в итоге оказалась в том, что при Каррике команда, кажется, верит в свой класс — даже если игра разваливается, такой «Юнайтед» может собрать её обратно за одну атаку.