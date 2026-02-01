Бразильский форвард Маркос Леонардо продолжит свою карьеру в мадридском «Атлетико», сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.

Маркос Леонардо globallookpress.com

По данным источника, «матрасники» согласовывают последние условиях сделки с саудовским «Аль-Хилялем» и уже в ближайшие часы официально будет объявлено о его трансфере.

22-летний Маркос Леонардо будет арендован «Атлетико» до конца сезона с правом обязательного выкупа за € 40 млн.

Ранее в СМИ стало известно о ближайшем трансфере в мадридский клуб еще одного нападающего Адемолу Лукмана из «Аталанты».

В текущем сезоне бразилец сыграл 24 матча, забил 14 голов. Сейчас его оценивают в € 20 млн.