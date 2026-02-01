Нападающий «Сандерленда» Вильсон Изидор, возможно, перейдет в «Наполи». Об этом сообщил журналист и инсайдер Экрем Конур. По его данным, неаполитанский клуб заинтересовался услугами французского футболиста. Кроме того, подписать Изидора хотят «Эвертон», «Ноттингем» и «Бешикташ».

Вильсон Изидор globallookpress.com

Ранее Вильсон Изидор играл в России за «Локомотив» и «Зенит». В августе 2024 года он перешел в «Сандерленд» на правах аренды с возможностью выкупа за 6 миллионов евро. В феврале 2025 года английский клуб воспользовался опцией выкупа, и трансфер был оформлен.

Изидор подписал контракт с «Сандерлендом» до лета 2028 года. В этом сезоне он провел 22 матча во всех турнирах и забил четыре гола.