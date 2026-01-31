В пятницу, 30 января, защитник «Локомотива» Сесар Монтес по собственной инициативе провёл беседу с главным тренером команды Михаилом Галактионовым. Стороны обсудили игровые моменты и тему интереса к футболисту со стороны других клубов. При этом, как сообщает журналист Александр Иванов в своём телеграм-канале, мексиканец не ставил ультиматумов.

Сесар Монтес globallookpress.com

Ранее, 30 января, журналист Иван Карпов утверждал, что Монтес якобы оказывает давление на клуб и может отказаться от тренировок из-за нежелания «Локомотива» продавать его в «Бешикташ».

«Может ли Монтес уйти? В теории — да. Вопрос денег всегда актуален. Но для этого в клуб должно поступить уникальное по сумме выкупа предложение.

Хочет ли Монтес уйти? Ответ тот же, что и абзацем выше. Если поступит уникальное по личным условиям предложение.

При любых раскладах нужно понимать, что решение будет за "Локомотивом". В данной ситуации клубу выкрутить руки не получится.

"Локомотив" изначально покупал Монтеса с прицелом на ЧМ-2026. Сесар — футболист стартового состава сборной, которая принимает ЧМ. Это статус. И этот факт является большим подспорьем к тому, что после ЧМ ценник на Монтеса может сильно вырасти.

Маловероятно, что Сесар будет играть за "Локо" до конца контракта. Но идеальным моментом для продажи будет предстоящее лето. И с точки зрения цены, и с точки зрения подготовки замены футболиста (не посреди сезона, а перед стартом нового)», — написал Иванов в соцсетях.