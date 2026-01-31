«Милан» изучает варианты усиления линии обороны к летнему трансферному окну и обратил внимание на центрального защитника «Атлетико» Хосе Марию Хименеса. Пока речь идёт лишь о предварительном интересе без выхода на официальные переговоры, сообщает AS.

Хосе Хименес globallookpress.com

Контракт уругвайца с мадридским клубом рассчитан до июня 2028 года, однако при оставшемся сроке соглашения возможный трансфер может обойтись менее чем в €30 млн — такую сумму в «Милане» считают приемлемой.

Сам защитник, выступающий за мадридцев с 2013 года и сыгравший 370 матчей, готов рассматривать варианты ухода только летом, после крупного международного турнира, рассчитывая на достойные условия при смене клуба.