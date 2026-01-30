В матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы турецкий «Фенербахче» на выезде не удержал победу над румынским ФКСБ — 1:1.
Исмаил Юксек на 19-й минуте поединка открыл счет, но Юри Чисотти на 71-й минуте восстановил статус-кво. Больше голов не было.
Результат матча
СтяуаБухарест1:1ФенербахчеСтамбул
0:1 Исмаиль Юксек 19' 1:1 Юри Чизотти 71'
Стяуа: Штефан Тырновану, Александру Пантя (Валентин Крецу 70'), Сиябонга Нгезана, Даниел Граовац, Ристо Радунович, Баба Альхассан, Михай Ликсандру, Дариус Олару (Михай Тома 66'), Давид Микулеску (Юри Чизотти 46'), Мамаду Тиам, Dennis Politic (Октавиан Попеску 46')
Фенербахче: Эдерсон, Мерт Мюльдюр, Джейден Остерволде, Чаглар Сёюнджю, Нелсон Семеду, Керем Актюркоглу, Исмаиль Юксек (Йигит Эфе Демир 62'), Фред, Талиска, Юссеф Эн-Несири, Нене Доргелес (Марко Асенсио 70')
Жёлтые карточки: Юри Чизотти 89' — Исмаиль Юксек 28', Эдерсон 78', Фред 87'
В итоге «Фенербахче» с 12 баллами стал 19-м и вышел в 1/16 финала Лиги Европы, ФКСБ (7) — 27-й.