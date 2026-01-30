В матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы турецкий «Фенербахче» на выезде не удержал победу над румынским ФКСБ — 1:1.

Исмаил Юксек на 19-й минуте поединка открыл счет, но Юри Чисотти на 71-й минуте восстановил статус-кво. Больше голов не было.

Результат матча Стяуа Бухарест 1:1 Фенербахче Стамбул 0:1 Исмаиль Юксек 19' 1:1 Юри Чизотти 71' Стяуа: Штефан Тырновану, Александру Пантя ( Валентин Крецу 70' ), Сиябонга Нгезана, Даниел Граовац, Ристо Радунович, Баба Альхассан, Михай Ликсандру, Дариус Олару ( Михай Тома 66' ), Давид Микулеску ( Юри Чизотти 46' ), Мамаду Тиам, Dennis Politic ( Октавиан Попеску 46' ) Фенербахче: Эдерсон, Мерт Мюльдюр, Джейден Остерволде, Чаглар Сёюнджю, Нелсон Семеду, Керем Актюркоглу, Исмаиль Юксек ( Йигит Эфе Демир 62' ), Фред, Талиска, Юссеф Эн-Несири, Нене Доргелес ( Марко Асенсио 70' ) Жёлтые карточки: Юри Чизотти 89' — Исмаиль Юксек 28', Эдерсон 78', Фред 87'

Статистика матча 8 Удары в створ 8 4 Удары мимо 7 34 Владение мячом 66 6 Угловые удары 4 1 Офсайды 3 11 Фолы 10

В итоге «Фенербахче» с 12 баллами стал 19-м и вышел в 1/16 финала Лиги Европы, ФКСБ (7) — 27-й.