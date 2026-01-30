После этого матча «Кельн» занимает 10-е место в таблице Бундеслиги с 23 очками в активе. «Вольфсбург» — на 12-й строчке с 19-ю баллами.

Единственный гол в этом матче хозяева забили на 29-й минуте благодаря точному удару Линтона Майны .

«Кельн» одержал победу над «Вольфсбургом» (1:0) в матче 20-го тура немецкой Бундеслиги.

