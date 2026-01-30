«Кельн» одержал победу над «Вольфсбургом» (1:0) в матче 20-го тура немецкой Бундеслиги.
Единственный гол в этом матче хозяева забили на 29-й минуте благодаря точному удару Линтона Майны.
Результат матча
КёльнКёльн1:0ВольфсбургВольфсбург
1:0 Линтон Майна 29'
Кёльн: Марвин Швебе, Алессио Кастро-Монтес, Себастьян Себулонсен, Дженк Озкачар, Кристоффер Лунн, Эрик Мартель, Якуб Каминьский (Саид эль Мала 75'), Том Краус, Линтон Майна (Ян Тильман 75'), Мариус Бюльтер (Isak Bergmann Johannesson 67'), Рагнар Ахе (Рав Ван ден Берг 86')
Вольфсбург: Камиль Грабара, Янник Герардт (Аарон Центер 90'), Моритц Йенц, Денис Вавро, Килиан Фишер (Йеспер Линдстрём 74'), Патрик Виммер (Саэль Кумбеди 74'), Ловро Майер (Кенто Сиогай 46'), Кристиан Эриксен, Максимилиан Арнольд, Винисиус Соуза (Адам Дагим 46'), Дженан Пейчинович
Жёлтые карточки: Рагнар Ахе 58' — Кристиан Эриксен 66', Кенто Сиогай 71', Моритц Йенц 80', Янник Герардт 90+1'
После этого матча «Кельн» занимает 10-е место в таблице Бундеслиги с 23 очками в активе. «Вольфсбург» — на 12-й строчке с 19-ю баллами.