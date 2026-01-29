Известный российский тренер Сергей Юран высказался о том, что Матвей Сафонов вышел в стартовом составе «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов с «Ньюкаслом»(1:1).

Сергей Юран globallookpress.com

«Сафонов является легионером в "ПСЖ". Когда после травмы и нескольких тренировок ему доверяют место в стартовом составе, это очень здорово. Доверие тренера — это самое главное. По себе знаю: когда тренер доверяет, это придаёт больший импульс в самоотдаче и желании», — цитирует Юрана «Чемпионат».

Напомним, что в итоге «ПСЖ» занял 10-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов и пробился в 1/16 финала турнира.