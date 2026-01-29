Главный тренер сборной Сенегала Пап Тиав был дисквалифицирован на пять матчей за неспортивное поведение в финале Кубка африканских наций. Об этом сообщила пресс-служба Африканской конфедерации футбола (CAF).

Пап Тиав globallookpress.com

В финальном матче турнира, который состоялся 18 января, сборная Сенегала одержала победу над командой Марокко в дополнительное время со счетом 1:0. В момент, когда судья назначил пенальти в ворота Сенегала на 90+8-й минуте, Тиав в знак протеста увел свою команду в подтрибунное помещение, что стало причиной его дисквалификации.

Кроме того, CAF наложила санкции на двух сенегальских футболистов — Илимана Ндиайе и Исмаила Сарра. Оба игрока дисквалифицированы на два матча за неспортивное поведение по отношению к арбитру.

Сенегальская федерация футбола (FSF) также понесла финансовые санкции. Организация оштрафована на 615 тысяч долларов. Штраф был наложен за поведение болельщиков, неспортивное поведение игроков и тренерского штаба, а также за пять желтых карточек, показанных в финале.