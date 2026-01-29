Главный тренер сборной Сенегала Пап Тиав был дисквалифицирован на пять матчей за неспортивное поведение в финале Кубка африканских наций.  Об этом сообщила пресс-служба Африканской конфедерации футбола (CAF).

В финальном матче турнира, который состоялся 18 января, сборная Сенегала одержала победу над командой Марокко в дополнительное время со счетом 1:0.  В момент, когда судья назначил пенальти в ворота Сенегала на 90+8-й минуте, Тиав в знак протеста увел свою команду в подтрибунное помещение, что стало причиной его дисквалификации.

Кроме того, CAF наложила санкции на двух сенегальских футболистов — Илимана Ндиайе и Исмаила Сарра.  Оба игрока дисквалифицированы на два матча за неспортивное поведение по отношению к арбитру.

Сенегальская федерация футбола (FSF) также понесла финансовые санкции.  Организация оштрафована на 615 тысяч долларов.  Штраф был наложен за поведение болельщиков, неспортивное поведение игроков и тренерского штаба, а также за пять желтых карточек, показанных в финале.