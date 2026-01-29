«Кайрат» сообщил об уходе защитника Егора Сорокина, который покинул клуб в связи с завершением контракта.

Егор Сорокин globallookpress.com

30-летний российский футболист присоединился к «Кайрату» летом 2024 года. За время выступления в команде он дважды стал чемпионом Казахстана и выиграл Суперкубок страны. Егор Сорокин также забил решающий гол в серии пенальти против «Селтика», что позволило «Кайрату» выйти в общий этап Лиги чемпионов.

За «Кайрат» Сорокин провел 54 матча, в которых забил два гола и сделал две голевые передачи. Ранее он играл за «Елимай», «Рубин», «Краснодар», «Нефтехимик» и «Актобе».