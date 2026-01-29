Российский тренер Юрий Сёмин подвел итоги матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Ньюкаслом». Встреча закончилась вничью 1:1. Специалист также прокомментировал травму грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии.

Юрий Семин globallookpress.com

«Французский "ПСЖ" изначально больше рассчитывал на победу, но "Ньюкасл" правильно выстроил свою стратегию. "ПСЖ" далёк от своего уровня прошлого сезона, когда выиграли Лигу чемпионов. Имея таких игроков, они всё равно остаются одними из претендентов на победу в Лиге чемпионов.

Большая проблема, что получил травму Хвича. На мой взгляд, команда немного сдала. С Хвичей "ПСЖ" выглядит мощнее», — сказал Сёмин «Чемпионату».