В матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Брюгге» на своем поле обыграл «Марсель» с результатом 3:0.
Счет был открыт на 4-й минуте, когда точным ударом отметился Мамаду Диакон. Удвоили преимущество хозяева на 11-й минуте благодаря голу Ромео Вермана. А на 79-й минуте Александар Станкович установил окончательный результат на табло.
Результат матча
БрюггеБрюгге3:0МарсельМарсель
1:0 Мамаду Диахон 4' 2:0 Ромео Вермант 12' 3:0 Александар Станкович 79'
Брюгге: Симон Миньоле, Кириани Саббе (Юго Сике 86'), Хоэль Ордоньес (Йорне Спилерс 72'), Брандон Мехеле, Хоакин Сейс, Рафаэль Оньедика, Ханс Ванакен, Александар Станкович (Уго Ветлесен 87'), Карлуш Форбс, Ромео Вермант (Николо Трезольди 87'), Мамаду Диахон (Христос Дзолис 69')
Марсель: Херонимо Рульи, Факундо Медина, Наиф Агер, Леонардо Балерди, Микаэль Мурильо (Пьер-Эмерик Обамеянг 53'), Хамед Траоре Жуниор (Игор Пайшао 46'), Мэйсон Гринвуд, Жоффрей Кондогбиа (Билал Надир 87'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Амин Гуири (Matt O'Riley 87'), Тимоти Уэа
Жёлтые карточки: Ханс Ванакен 50' — Микаэль Мурильо 22', Амин Гуири 80'
Благодаря победе «Брюгге» набрал 10 очков, поднялся на 19-е место и пробился в 1/16 финала Лиги чемпионов, «Марсель» с 9 баллами стал 25-м и не вышел в плей-офф.