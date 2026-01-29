В матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Брюгге» на своем поле обыграл «Марсель» с результатом 3:0.

Счет был открыт на 4-й минуте, когда точным ударом отметился Мамаду Диакон. Удвоили преимущество хозяева на 11-й минуте благодаря голу Ромео Вермана. А на 79-й минуте Александар Станкович установил окончательный результат на табло.

Результат матча Брюгге Брюгге 3:0 Марсель Марсель 1:0 Мамаду Диахон 4' 2:0 Ромео Вермант 12' 3:0 Александар Станкович 79' Брюгге: Симон Миньоле, Кириани Саббе ( Юго Сике 86' ), Хоэль Ордоньес ( Йорне Спилерс 72' ), Брандон Мехеле, Хоакин Сейс, Рафаэль Оньедика, Ханс Ванакен, Александар Станкович ( Уго Ветлесен 87' ), Карлуш Форбс, Ромео Вермант ( Николо Трезольди 87' ), Мамаду Диахон ( Христос Дзолис 69' ) Марсель: Херонимо Рульи, Факундо Медина, Наиф Агер, Леонардо Балерди, Микаэль Мурильо ( Пьер-Эмерик Обамеянг 53' ), Хамед Траоре Жуниор ( Игор Пайшао 46' ), Мэйсон Гринвуд, Жоффрей Кондогбиа ( Билал Надир 87' ), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Амин Гуири ( Matt O'Riley 87' ), Тимоти Уэа Жёлтые карточки: Ханс Ванакен 50' — Микаэль Мурильо 22', Амин Гуири 80'

Статистика матча 5 Удары в створ 9 3 Удары мимо 5 38 Владение мячом 62 4 Угловые удары 10 2 Офсайды 2 10 Фолы 9

Благодаря победе «Брюгге» набрал 10 очков, поднялся на 19-е место и пробился в 1/16 финала Лиги чемпионов, «Марсель» с 9 баллами стал 25-м и не вышел в плей-офф.