В матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Атлетик» из Бильбао на своем поле проиграл португальскому «Спортингу» — 2:3.
Голы в составе испанского клуба забивали Ойан Сансет на 3-й минуте и Горка Гурусета на 28-й.
За «Спортинг» отличились Усман Диоманде (12-я), Тринкао (62-я) и Алиссон Сантос (90+4-я)
Результат матча
АтлетикБильбао2:3СпортингЛиссабон
1:0 Ойан Сансет 3' 1:1 Усман Дьоманде 12' 2:1 Горка Гурусета 29' 2:2 Франсиску Тринкан 62'
Атлетик: Унай Симон, Андони Горосабель, Айтор Паредес, Юри Берчиче, Адама Буаро, Алехандро Рего, Иньиго Руис де Галарета (Микель Весга 67'), Унаи Гомес, Ойан Сансет (Алехандро Беренгер 50'), Роберт Наварро (Николас Серрано 81'), Горка Гурусета (Asier Hierro 81')
Спортинг: Руи Силва, Гонсалу Инасиу (Матеус Рейс 26'), Усман Дьоманде, Иван Фреснеда, Джени Катамо, Жоау Симоэш (Педро Гонсалвес 54'), Мортен Юльманн, Максимилиано Араухо, Луис Суарес, Франсиску Тринкан, Дэниел Браганса (Хидемаса Морита 54')
Жёлтые карточки: Унаи Гомес 35', Горка Гурусета 44', Айтор Паредес 75', Микель Весга 82' — Матеус Рейс 29', Максимилиано Араухо 39', Жоау Симоэш 49', Педро Гонсалвес 55'
По итогам общего этапа ЛЧ «Спортинг» занял 7-е место с 16 очками и будет играть в следующем раунде. Поражение «Атлетика» оставила его вне зоны плей-офф.