По итогам общего этапа ЛЧ «Спортинг» занял 7-е место с 16 очками и будет играть в следующем раунде. Поражение «Атлетика» оставила его вне зоны плей-офф.

За «Спортинг» отличились Усман Диоманде (12-я), Тринкао (62-я) и Алиссон Сантос (90+4-я)

Голы в составе испанского клуба забивали Ойан Сансет на 3-й минуте и Горка Гурусета на 28-й.

В матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Атлетик» из Бильбао на своем поле проиграл португальскому «Спортингу» — 2:3.

