Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о перезходе полузащитника Владислава Сауся из «Балтики» в «Спартак».

Владислав Саусь globallookpress.com

«Соответствует ли Саусь уровню "Спартака"? Сегодня на этот вопрос никто не сможет ответить. Чтобы игрок проявил себя и зарекомендовал, нужно, чтобы он подходил под философию тренера. Чтобы игрок заиграл, нужно попасть в "свою" команду и к "своему" тренеру. Он обладает всеми качествами хорошего флангового игрока. Скорость, понимание игры и так далее. Вопрос в том, впишется ли он в структуру.

Нравятся ли его игровые качества? Конечно. Современный игрок, по движению хорош, с мячом на "ты". И скорость у него хорошая», — цитирует Непомнящего «Матч ТВ».

Саусь в текущем сезоне провел 19 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

22-летний полузащитник подписал контракт с «красно-белыми» до лета 2030-го года.