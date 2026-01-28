Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о перезходе полузащитника Владислава Сауся из «Балтики» в «Спартак».

Владислав Саусь
Владислав Саусь globallookpress.com

«Соответствует ли Саусь уровню "Спартака"?  Сегодня на этот вопрос никто не сможет ответить.  Чтобы игрок проявил себя и зарекомендовал, нужно, чтобы он подходил под философию тренера.  Чтобы игрок заиграл, нужно попасть в "свою" команду и к "своему" тренеру.  Он обладает всеми качествами хорошего флангового игрока.  Скорость, понимание игры и так далее.  Вопрос в том, впишется ли он в структуру.

Нравятся ли его игровые качества?  Конечно.  Современный игрок, по движению хорош, с мячом на "ты".  И скорость у него хорошая», — цитирует Непомнящего «Матч ТВ».

Саусь в текущем сезоне провел 19 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

22-летний полузащитник подписал контракт с «красно-белыми» до лета 2030-го года.