«Атлетико» рассматривает двух игроков для усиления состава на случай ухода Хулиана Альвареса летом: нападающего «Борнмута» Игора Тьяго и форварда «Реала», который выступает за «Лион» на правах аренды, — Эндрика. Об этом пишет The Touchline.

Игор Тьяго globallookpress.com

Диего Симеоне, главный тренер «Атлетико», уверен, что сможет максимально раскрыть потенциал Эндрика, обеспечив ему стабильную игровую практику и четкую роль в команде. Он также высоко оценивает физическую подготовку и результативность Игора Тьяго, отмечая его способность забивать голы и уверенно действовать в штрафной площади.

В текущем сезоне Игор Тьяго провел 24 матча за «Борнмут», забив 17 голов и отдав одну результативную передачу. Его трансферная стоимость по данным Transfermarkt составляет 35 миллионов евро.

Эндрик, в свою очередь, сыграл три матча за «Лион», забив четыре гола и сделав одну результативную передачу.