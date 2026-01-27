Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана, выступающий за «Трабзонспор» на правах аренды, может покинуть английский клуб на постоянной основе. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, сам 29-летний футболист готов проявить себя в английской команде, но ожидается, что он все же покинет клуб.
Отмечается, что представители камерунца на этой неделе прилетели в Милан для того, чтобы обсудить ряд возможных сделок, в том числе возможное возвращение голкипера в «Интер» ближайшим летом.
В текущем сезоне Андре провёл 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 27 голов и трижды сыграл «на ноль».