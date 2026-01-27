Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана, выступающий за «Трабзонспор» на правах аренды, может покинуть английский клуб на постоянной основе. Об этом сообщает Daily Mail.

Андре Онана globallookpress.com

По информации источника, сам 29-летний футболист готов проявить себя в английской команде, но ожидается, что он все же покинет клуб.

Отмечается, что представители камерунца на этой неделе прилетели в Милан для того, чтобы обсудить ряд возможных сделок, в том числе возможное возвращение голкипера в «Интер» ближайшим летом.

В текущем сезоне Андре провёл 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 27 голов и трижды сыграл «на ноль».