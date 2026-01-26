В матче 22-го тура итальянской Серии А «Рома» и «Милан» сыграли вничью 1:1.
Первый тайм прошел без голов, а вот на 62-й минуте Кони Де Винтер смог вывести миланцев вперед. Римляне отыгрались на 74-й минуте благодаря точному удару с пенальти Лоренцо Пеллегрини.
Результат матча
РомаРим1:1МиланМилан
0:1 Кони де Винтер 62' 1:1 Лоренцо Пеллегрини 74' пен.
Рома: Миле Свилар, Джанлука Манчини, Эван Н'Дика, Даниэле Гиларди, Зеки Челик, Бриан Кристанте, Ману Коне (Никколо Писилли 59'), Уэсли Франса, Матиас Соуле (Лоренсо Вентурино 85'), Пауло Дибала (Лоренцо Пеллегрини 69'), Дониелл Мален (Робиньо Ваз 69')
Милан: Мик Меньян, Давиде Бартезаги, Алексис Салемакерс (Закари Атекаме 46'), Кони де Винтер, Фикайо Томори, Кристофер Нкунку (Кристиан Пулишич 68'), Адриен Рабьо, Лука Модрич, Самуэле Риччи (Рубен Лофтус-Чик 79'), Маттео Габбиа, Рафаэл Леау (Никлас Фуллкруг 68')
Жёлтые карточки: Адриен Рабьо 51' (Милан), Закари Атекаме 55' (Милан), Лука Модрич 70' (Милан), Мик Меньян 74' (Милан)
По итогам этого матча «Милан» с 47 очками в активе занимает вторую строчку в турнирной таблице Серии А, «Рома» — третья с 43 баллами.