В матче 22-го тура итальянской Серии А «Рома» и «Милан» сыграли вничью 1:1.

Лоренцо Пеллегрини globallookpress.com

Первый тайм прошел без голов, а вот на 62-й минуте Кони Де Винтер смог вывести миланцев вперед. Римляне отыгрались на 74-й минуте благодаря точному удару с пенальти Лоренцо Пеллегрини.

Результат матча Рома Рим 1:1 Милан Милан 0:1 Кони де Винтер 62' 1:1 Лоренцо Пеллегрини 74' пен. Рома: Миле Свилар, Джанлука Манчини, Эван Н'Дика, Даниэле Гиларди, Зеки Челик, Бриан Кристанте, Ману Коне ( Никколо Писилли 59' ), Уэсли Франса, Матиас Соуле ( Лоренсо Вентурино 85' ), Пауло Дибала ( Лоренцо Пеллегрини 69' ), Дониелл Мален ( Робиньо Ваз 69' ) Милан: Мик Меньян, Давиде Бартезаги, Алексис Салемакерс ( Закари Атекаме 46' ), Кони де Винтер, Фикайо Томори, Кристофер Нкунку ( Кристиан Пулишич 68' ), Адриен Рабьо, Лука Модрич, Самуэле Риччи ( Рубен Лофтус-Чик 79' ), Маттео Габбиа, Рафаэл Леау ( Никлас Фуллкруг 68' ) Жёлтые карточки: Адриен Рабьо 51' (Милан), Закари Атекаме 55' (Милан), Лука Модрич 70' (Милан), Мик Меньян 74' (Милан)

Статистика матча 7 Удары в створ 2 3 Удары мимо 1 57 Владение мячом 44 5 Угловые удары 3 0 Офсайды 1 12 Фолы 11

По итогам этого матча «Милан» с 47 очками в активе занимает вторую строчку в турнирной таблице Серии А, «Рома» — третья с 43 баллами.