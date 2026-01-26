Официальный сайт «Балтики» сообщил о продлении контракта с лидером полузащиты Максимом Петровым.

Максим Петров globallookpress.com

«Футбольный клуб "Балтика" и Максим Петров договорились о продлении трудового договора. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2030 года. 25-летний футболист стал балтийцем 17 января 2025-го, а дебютировал за нашу команду 2 марта в домашней игре с "Шинником" в Первой лиге. С тех пор Максим провёл в бело-синем джерси 28 матчей, забил пять мячей и отдал шесть голевых передач. Поздравляем Максима с правильным решением и желаем не сбавлять оборотов, а весной зажечь по полной! » — сказано в сообщении пресс-службы калининградцев.

В зимнее трансферное окно 25-летним игроком активно интересовался московский «Локомотив», воспитанником которого Петров является.

Также сегодня, 26 января, стало известно о переходе игрока «Балтики» Владислава Сауся в «Спартак».