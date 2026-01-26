26 января «Верона» и «Удинезе» закроют программу 22-го тура Серии А. Матч стартует в 21:45 мск.

«Удинезе» набрал 26 очков. Клуб занимает 10-е место в таблице. На счету хозяев 7 побед, 5 ничьих и 9 поражений.

«Верона» имеет 14 очков на счету. За 21 тур команда набрала 2 победы, 8 ничьих и 11 поражений. С этим результатом веронцы располагаются на 19-й позиции.

В этом сезоне «Удинезе» и «Верона» провели один поединок. 25 августа команды играли в Серии А и встреча завершилась вничью 1:1.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.00.

Котировки букмекеров: 3.05 на победу «Вероны», 2.95 на ничью, 2.75 на победу «Удинезе».

Прогноз ИИ: матч завершится нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Верона» — «Удинезе» смотрите на LiveCup.Run.

