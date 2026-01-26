26 января «Верона» и «Удинезе» закроют программу 22-го тура Серии А. Матч стартует в 21:45 мск.
«Удинезе» набрал 26 очков. Клуб занимает 10-е место в таблице. На счету хозяев 7 побед, 5 ничьих и 9 поражений.
«Верона» имеет 14 очков на счету. За 21 тур команда набрала 2 победы, 8 ничьих и 11 поражений. С этим результатом веронцы располагаются на 19-й позиции.
В этом сезоне «Удинезе» и «Верона» провели один поединок. 25 августа команды играли в Серии А и встреча завершилась вничью 1:1.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.00.
- Котировки букмекеров: 3.05 на победу «Вероны», 2.95 на ничью, 2.75 на победу «Удинезе».
- Прогноз ИИ: матч завершится нулевой ничьей.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Верона» — «Удинезе» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.