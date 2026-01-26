Греческий защитник Костас Цимикас в скором времени вернётся из «Ромы» в «Ливерпуль». Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Костас Цимикас globallookpress.com

По данным источника, 29-летний футболист уже дал согласие на переход, а оформление сделки ожидается в ближайшие дни.

Цимикас был отправлён «Ливерпулем» в аренду в «Рому» в сентябре 2025 года и должен был выступать в Италии до завершения сезона. В нынешнем розыгрыше Серии А защитник провёл 11 матчей.

Грек присоединился к «Ливерпулю» летом 2020 года, перейдя из «Олимпиакоса». С тех пор он сыграл за мерсисайдский клуб 115 встреч и вместе с командой дважды становился чемпионом Англии, а также выигрывал Кубок Англии и Кубок лиги.