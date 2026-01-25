«Реал Сосьедад» и «Сельта» сойдутся в матче 21-го тура АПЛ. Встреча состоится 25 января в 20:30 мск.

«Реал Сосьедад» окрылен победой над «Барселоной», которую клуб добыл в прошлом туре Примеры. Результат дал команде 24 очка, с которыми она занимает 10-е место.

«Сельта» проводит удачный сезоне. Несмотря на плотный график игр, «кельты» показывают стабильную игру и на их счету уже 4 победы подряд во всех турнирах. Последним результатом гостей в Примере является победа 3:0 над «Райо Вальекано». На неделе «Сельта» со счетом 2:1 обыграла «Лилль» в Лиге Европы.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Коэффициенты букмекеров: 2.10 на победу «Реал Сосьедада», 3.35 на ничью, 3.65 на победу «Сельты».

Прогноз ИИ: «Реал Сосьедад» одержит победу со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Сельта» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.