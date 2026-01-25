«Реал Сосьедад» и «Сельта» сойдутся в матче 21-го тура АПЛ. Встреча состоится 25 января в 20:30 мск.
«Реал Сосьедад» окрылен победой над «Барселоной», которую клуб добыл в прошлом туре Примеры. Результат дал команде 24 очка, с которыми она занимает 10-е место.
«Сельта» проводит удачный сезоне. Несмотря на плотный график игр, «кельты» показывают стабильную игру и на их счету уже 4 победы подряд во всех турнирах. Последним результатом гостей в Примере является победа 3:0 над «Райо Вальекано». На неделе «Сельта» со счетом 2:1 обыграла «Лилль» в Лиге Европы.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
- Коэффициенты букмекеров: 2.10 на победу «Реал Сосьедада», 3.35 на ничью, 3.65 на победу «Сельты».
- Прогноз ИИ: «Реал Сосьедад» одержит победу со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Сельта» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.