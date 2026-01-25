Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что недавно общался с полузащитником испанского «Реал Сосьедад» Арсеном Захаряном.

Арсен Захарян globallookpress.com

«Разговаривали с ним. Но мыслей у него по поводу нового клуба на данный момент нет. Это уже мое предположение, что сейчас — нет, а летом будут смотреть. Ни с его стороны, ни со стороны "Реал Сосьедад" пожеланий по смене нет. Мне понравилось общение с Захаряном. Кажется, что он повзрослел, принимает нынешнюю ситуацию так, как нужно. Надо тренироваться и заслужить место в основном составе.

Проблемы Захаряна со здоровьем? Это могло бы произойти в любой команде. И в "Реале", и в "Динамо". Мне понравилось, что Арсен повзрослел и возмужал. У него нет мыслей, что в него не верят, кто-то мешает. Он знает, что надо выгрызать место в основном составе. Все хотят играть.

Что дальше? Все может произойти, но уверен, что до лета ничего не будет. Может, поступит выгодное предложение для всех. Советовал ли я возвращаться? Нет, разговоров не было, что по поводу России, что по поводу не России. Как я могу посоветовать человеку, который играет в Испании, вернуться в Россию? Это его желание, его выбор», — сказал Карпин «СЭ».

В текущем сезоне 22-летний россиянин сыграл за басков 16 матчей и забил один мяч, проведя на поле суммарно всего 530 минут.