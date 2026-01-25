Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:3).

Микель Артета globallookpress.com

«Прежде всего, следует отдать должное "Манчестер Юнайтед". Мы подарили ему один гол — это необычно и болезненно для нас, а потом у него было два великолепных момента и два невероятных удара, а мы сыграли не лучшим образом.

Мы начали игру с тотального контроля, забили гол, но потом много раз теряли мяч в опасных зонах. Мы стали утрачивать контроль и доминирование, начали играть беспечнее.

Сейчас мне нужно поддержать игроков. Та стабильность, которую они демонстрировали... когда мы проигрываем, надо их защитить», — цитирует Артету NBC Sports.

«Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Арсенал» с 50 баллами идет первым.