В матче 19-го тура немецкой Бундеслиги «Санкт-Паули» и «Гамбург» не смогли определить сильнейшего.
Болельщики так и не увидели забитых мячей в этой игре — 0:0.
Результат матча
Санкт-ПаулиГамбург0:0ГамбургГамбург
Санкт-Паули: Никола Васильев, Адам Дзвигала (Джексон Ирвайн 65'), Хауке Валь, Карол Метс, Аркадиуш Пырка, Луис Оппи, Джеймс Сэндс, Эрик Смит, Джоэл Чима Фудзит, Матиас Перейра Лаж (Данель Синани 65'), Мартин Каарс (Рики-Джейд Джонс 46')
Гамбург: Даниэл Фернандеш, Миро Мухайм, Джордан Торунарига, Лука Вушкович, Николай Ремберг, Фабиу Виейра (Альберт Самби Локонга 87'), Николас Капальдо, Александер Рёссинг-Лелесиит (Фабио Бальде 14'), Дэмион Даунс (Жан-Люк Домпе 68'), Рансфорд Кёнигсдёрффер (Роберт Глатцель 68'), Бейкери Джатта
Жёлтые карточки: Адам Дзвигала 7' — Николай Ремберг 24'
По итогам данной встречи «Гамбург» имеет в своем активе 18 очков и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги. «Санкт-Паули» с 13 очками идет 16-м.