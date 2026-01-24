По итогам данной встречи «Гамбург» имеет в своем активе 18 очков и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги. «Санкт-Паули» с 13 очками идет 16-м.

Болельщики так и не увидели забитых мячей в этой игре — 0:0.

В матче 19-го тура немецкой Бундеслиги «Санкт-Паули» и «Гамбург» не смогли определить сильнейшего.

