Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем раскритиковал поведение игроков «Арсенала», которые были расстроены ничейным результатом в матче АПЛ против «Ноттингем Форест» (1:1).

Микель Артета — главный тренер «Арсенала» globallookpress.com

«Думаю, "Арсенал" слишком много о себе возомнил. Приехать домой к "Ноттингему", где тот играет хорошо, и сыграть вничью — это не конец света.

Они сейчас говорят так, будто им положено выигрывать каждый матч.

Люди считают, что если у тебя хорошая команда, то ты должен выигрывать все матчи. Но это не так. Футбол не так устроен. В АПЛ все работает не так, здесь победы нужно добиваться.

Будут команды, которые в определенный день сыграют очень-очень сильно. Будут такие, которые сдадутся без боя, но найдутся и те, кто даст "Арсеналу" настоящий бой. И если эти команды реализуют свои моменты, они вполне могут отобрать очки у "Арсенала".

Такого рода чувства превосходства у нас (в "МЮ") никогда не было. Никто бы не стал после ничьей 1:1 с "Лестером" или кем-то еще кричать: "Это позор, мы должны были выиграть".

Нужно уважать соперника, и мне кажется, что "Арсеналу" после результата прошлой недели как раз стоит этому поучиться. У них были моменты, чтобы выиграть, но они их не использовали», — сказал Шерингем Metro.

«Арсенал» располагается на 1-й позиции в таблице АПЛ с 50-ю очками в активе после 22-х туров.

Сегодня, 24-го января «канониры» сыграют против «Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата Англии. Начало встречи — в 19:30 по мск.