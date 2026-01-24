«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 28-летнему нападающему и капитану «Реал Сосьедад» Микелю Оярсабалю.

Как сообщает Football Transfers, «красные дьяволы» рассматривают возможность подписания этого форварда, но пока не готовы сделать официальное предложение. Источник утверждает, что зимой переход Оярсабаля в «Манчестер Юнайтед» маловероятен, однако летом это может произойти.

В текущем сезоне Микель принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забив шесть голов и отдав три результативные передачи. Его контракт с «Реал Сосьедад» действует до лета 2028 года.