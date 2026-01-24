«Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм» проявляют явный интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Феликсу Нмече, сообщает Caught Offside.

Феликс Нмеча globallookpress.com

По информации источника, немецкий клуб видит 25-летнего футболиста частью долгосрочного проекта и не хочет его отпускать. В связи с этим «шмели» не будут рассматривать предложения о переходе полузащитника ниже 60-65 млн евро.

Также источник сообшает, что уход Нмечи в зимнее трансферное окно маловероятен.

В нынешнем сезоне Нмеча принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами.