Нападающий «Наполи» Лоренцо Лукка перешел в «Ноттингем Форест» на условиях аренды.

Лоренцо Лукка globallookpress.com

Об этом сообщил официальный сайт английского клуба.  Срок аренды — до конца сезона 2025/2026.  Также «Ноттингем Форест» получил право выкупить игрока.

«Лоренцо — это игрок, который привнесет в нашу команду уникальные качества.  Мы рады, что он присоединился к нам.  Его опыт игры на высоком уровне в разных странах и потенциал для дальнейшего роста делают его ценным приобретением для нас», — прокомментировал трансфер директор по международным связям Эду Гаспар.