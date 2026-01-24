Нападающий «Наполи» Лоренцо Лукка перешел в «Ноттингем Форест» на условиях аренды.
Об этом сообщил официальный сайт английского клуба. Срок аренды — до конца сезона 2025/2026. Также «Ноттингем Форест» получил право выкупить игрока.
«Лоренцо — это игрок, который привнесет в нашу команду уникальные качества. Мы рады, что он присоединился к нам. Его опыт игры на высоком уровне в разных странах и потенциал для дальнейшего роста делают его ценным приобретением для нас», — прокомментировал трансфер директор по международным связям Эду Гаспар.