Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура АПЛ против «Арсенала».

Майкл Каррик — главный тренер «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

«У нас впереди ещё одна важная игра, и одна игра не делает команду великой, но она дает нам отличный фундамент для дальнейшего развития. В команде царит атмосфера уверенности и хорошего настроения, но мы знаем, что нас ждёт, и должны быть к этому готовы.

Я с нетерпением жду игры. Это очень хорошая команда, что совершенно очевидно. У них так много сильных сторон в игре и в составе. Это серьёзный вызов, они не просто так занимают такое место (возглавляют турнирную таблицу АПЛ и Лиги чемпионов), и не просто так оказались в Лиге чемпионов, поэтому мы это прекрасно понимаем и ни в коем случае не относимся к этому легкомысленно.

Мы чувствуем, что находимся в хорошей форме, и с нетерпением ждём игры. Именно в таком состоянии, с такой позитивной энергией и энтузиазмом, мы хотим выйти на поле и показать хороший результат, но мы точно знаем, что это будет непросто», — приводит слова Кэррика ESPN.

Матч между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 24-го января в 19:30 по мск.