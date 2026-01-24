24 января в 17:30 мск «Бавария» примет «Аугсбург» в матче 19-го тура Бундеслиги.

У «Баварии» 50 очков. Клуб лидирует с уверенным 11-очковым отрывом от дортмундской «Боруссии», поэтому коллектив Венсана Компани в при любом раскладе останется на вершине таблицы.

«Бавария» выиграла 4 матча подряд в Бундеслиге с суммарным счетом 20:3. В итоге у мюнхенцев сейчас 71 забитый мяч. «Аугсбургу» придется сильно попотеть, чтобы устоять на «Альянц Арене» и не допустить попадания в зону вылета.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Коэффициенты букмекеров: победа «Баварии» за 1.10, 11.0 на ничью, 20.0 на победу «Аугсбурга».

Прогноз ИИ: «Бавария» одержит победу со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Бавария» — «Аугсбург» смотрите на LiveCup.Run.

