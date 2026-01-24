Агент Фернандо Идальго, представляющий интересы форварда мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса, опроверг информацию о переговорах с «Барселоной».

Хулиан Альварес globallookpress.com

«Любой клуб, заинтересованный в Хулиане, должен связаться с руководством "Атлетико", поскольку у игрока есть контракт, и он предан делу. Это неправда, что я встречался с Деку, спортивным директором "Барселоны" или с кем-либо еще из "Барселоны" в этот период», — приводит слова Идальго Sport.es со ссылкой на Erem News.

Хулиан Альварес присоединился к «Атлетико» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах, забив 11 голов и отдав пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2030 года.