Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти оценил успех своей команды против португальской «Бенфики» (2:0) в рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Лучано Спаллетти globallookpress.com

«Это был сложный матч. В конце первого тайма и в начале второго "Юве" немного утратил позиции, и "Бенфика" благодаря своему классу перехватила инициативу. Но считаю, что самые явные голевые моменты были только у нас. Затем Тюрам забил великолепный гол, с этого момента мы стали играть свободнее, удвоили преимущество и заслужили победу», — цитирует пресс-служба УЕФА Спаллетти.

Этот успех позволил «старой синьоре» подняться на 15-ю строчку с 12 очками. «Бенфика» (6) — 29-я.