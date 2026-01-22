Центральный защитник Олег Кожемякин снова будет играть за «СКА-Хабаровск».

Олег Кожемякин globallookpress.com

Клуб Первой лиги взял его в аренду до конца сезона у «Сочи».

«Между "СКА-Хабаровск" и "Сочи" достигнута договоренность об аренде опытного защитника до конца сезона.

Напомним, Кожемякин уже выступал в составе дальневосточных армейцев в сезоне-2023/2024. Тогда он запомнился болельщикам не только надёжной игрой в обороне, но и бомбардирскими качествами — Олег отправил в ворота соперников шесть мячей. Как итог — звание лучшего игрока сезона от болельщиков красно-синих.

Летом 2024-го он перешел в ФК "Сочи", вместе с которым завоевал путёвку в РПЛ. Первую часть нынешнего сезона Олег провёл в столичном "Торпедо", с которым несколько лет назад выигрывал Первую лигу и выступал в РПЛ. Также на высшем уровне отечественного футбола играл за "Ротор" (Волгоград).

С возвращением в "СКА-Хабаровск", Олег! » — написано в сообщении клуба на официальном сайте.

