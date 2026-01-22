«Аталанта» на своем поле проиграла «Атлетику» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:3.
«Аталанта» вышла вперед усилиями Джанлуки Скамакки на 16-й минуте.
Во втором тайме «Атлетик» ответил двумя точными ударами Горки Гурусеты, Нико Серрано и Роберта Наварро на 58-й, 70-й и 74-й минутах встречи соответственно.
Никола Крстович сократил отставание в счете на 88-й минуте, но на большее команду Раффаэле Палладино не хватило.
Результат матча
АталантаБергамо1:3АтлетикБильбао
1:0 Джанлука Скамакка 16' 1:1 Горка Гурусета 58' 1:2 Николас Серрано 70' 1:3 Роберт Наварро 74'
Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон, Одилон Коссуну, Берат Джимсити, Зеад Колашинац (Онест Аанор 76'), Давиде Дзаппакоста (Лазар Самарджич 76'), Лоренцо Бернаскони (Камал Дин Сулемана 83'), Мартен де Рон, Шарль Де Кетеларе, Никола Залевский (Адемола Лукман 66'), Джанлука Скамакка (Никола Крстович 66')
Атлетик: Унай Симон, Андони Горосабель (Хесус Аресо 81'), Адама Буаро (Ойан Сансет 46'), Айтор Паредес, Даниэль Вивиан, Иньиго Лекуэ, Унаи Гомес (Николас Серрано 68'), Роберт Наварро, Алехандро Рего (Микель Весга 59'), Микель Хаурегисар (Иньиго Руис де Галарета 59'), Горка Гурусета
Жёлтые карточки: Даниэль Вивиан 22' (Атлетик), Микель Хаурегисар 54' (Атлетик)
«Атлетик» поднялся на 23-е место в общей таблице Лиги чемпионов, набрав 8 очков. «Аталанта» с 10 очками занимает 13-ю строчку.