«Атлетик» поднялся на 23-е место в общей таблице Лиги чемпионов, набрав 8 очков. «Аталанта» с 10 очками занимает 13-ю строчку.

Никола Крстович сократил отставание в счете на 88-й минуте, но на большее команду Раффаэле Палладино не хватило.

Во втором тайме «Атлетик» ответил двумя точными ударами Горки Гурусеты , Нико Серрано и Роберта Наварро на 58-й, 70-й и 74-й минутах встречи соответственно.

«Аталанта» на своем поле проиграла «Атлетику» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:3.

