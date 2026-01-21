Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор поделился своими мыслями о предстоящем матче Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса», который состоится 21 января.

Лиам Росеньор
Лиам Росеньор globallookpress.com

«Было бы идеально избежать стыковых матчей, особенно в начале работы тренером, когда важно закрепить свои идеи на тренировках.  Однако самое главное — выйти в следующий раунд.  Мы сосредоточимся на этом.  Игра с "Пафосом" будет сложной.  Они все еще имеют шансы пройти дальше, и у них есть сильные стороны», — цитирует Росеньора официальный сайт «Челси».

«Челси» после шести туров общего этапа Лиги чемпионов идет на 14-й строчке с десятью баллами.  Кипрский «Пафос» с шестью очками идет на 29-м месте.