Ла Лига назвала имена претендентов на звание лучшего футболиста месяца.

Ведат Мурики globallookpress.com

На награду за январь претендуют: Александр Серлот из «Атлетико» с двумя голами в двух матчах, Гонсалу Гедеш из «Сосьедада», забивший два гола и отдавший одну результативную передачу в двух играх, Владислав Ванат из «Жироны», который отличился четыре раза в трех матчах, Ведат Мурики из «Мальорки», забивший пять голов в трех встречах и Маркос Алонсо из «Сельты», забивший один мяч в трех матчах.

В списке номинантов нет игроков из каталонской «Барселоны» и мадридского «Реала». «Барселона» является лидером Ла Лиги с 49 очками, «Реал» идет вторым с 48-ю баллами.