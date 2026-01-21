Главный тренер норвежского «Буде-Глимт» Кьетиль Кнутсен высказался о победе над «Манчестер Сити» (3:1) в Лиге чемпионов.

«Невероятные ощущения! Думаю, мы сегодня провели действительно хорошую игру. Понимали, что играем против команды мирового класса. Прежде всего, нам нужно было хорошо обороняться, мы не могли давать им много пространства в центре поля и должны были задействовать всех 11 игроков.

Мы отбирали мяч в выгодных ситуациях, чтобы проводить контратаки. Думаю, мы проявили себя хорошо, когда соперник давал нам пространство, и забили несколько отличных голов», — цитирует Кнутсена пресс-служба УЕФА.

«Буде-Глимт» с 6-ю очками теперь занимает 26-е место в турнирной таблице. У «Манчестер Сити» осталось 13 очков. «Горожане» идут четвертыми.